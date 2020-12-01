Финансовый контроль в Карелии признан одним из лучших в стране

Министерство финансов Карелии вошло в число лидеров среди органов внутреннего финансового контроля регионов и муниципалитетов России.

Карельский Минфин занял второе место по итогам всероссийского конкурса среди служб финансового контроля страны.

Качество работы министерства оценивалось, в том числе, по таким показателям, как количество, качество и результативность финансовых проверок, которые проводил Минфин в отношении получателей бюджетных средств.

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