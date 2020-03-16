Финляндия готовится к закрытию границ

Правительство соседней с Карелией страны приняло решение о введении экстренного положения.

Как пишет Yle, связанные с этим решения и рекомендации будут осуществляться в рамках закона о чрезвычайных полномочиях , закона об инфекционных заболеваниях и других соответствующих законов.

Указ о введении в силу закона о чрезвычайных полномочиях будет внесен в парламент во вторник 17.3.2020 года. Решения правительства останутся в силе до 13-го апреля.

Во время экстренного положения будут закрыты школы. Также будут введены ограничения, касающиеся общественных собраний. При этом детские сады продолжат работать.

Правительство также как можно быстрее готовится к закрытию границ. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Санна Марин (СДП).

Чтобы обезопасить здоровье граждан и общую ситуацию с безопасностью в здравоохранении начнется подготовка к закрытию границ в сжатые сроки с учетом международных обязательств. Пассажирское движение и частные перемещения через границу будут приостановлены как можно быстрей, за исключением возвращения в страну граждан Финляндии и лиц с ВНЖ. Граждане страны и люди с постоянным ВНЖ не должны выезжать за рубеж. Гражданам Финляндии, находящимся за границей, рекомендуется немедленно вернуться на родину. Путешествия в другие северные страны разрешены в рамках необходимого ведения дел. Грузоперевозки продолжатся в обычном режиме.

Возвращающиеся из-за границы финны и постоянно проживающие в Финляндии граждане должны будут провести две недели в условиях, которые соответствуют карантину.

Граждане, возвращающиеся из-за границы, должны договориться о сроках возвращения на работу и о двухнедельном отсутствии с работодателем.

Ранее в Карелии разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса.