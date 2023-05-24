Реклама

Жилой комплекс с видовыми квартирами на Онежское озеро строят всего в 10 минутах от центра Петрозаводска
24.05.2023 15:43
Стало известно, как благоустроят дворы в новом жилом комплексе «Флотилия»
26.05.2023 14:49

Финляндия и Эстония вошли в список самых популярных у российских туристов стран

Новости. Общество
08:20, 08 Июня 2023
фото: © www.maxpixel.net

Новости партнеров

Специалисты проанализировали оформление страховых полисов на туристические поездки по разным странам.

Самой желанной страной для отдыха за рубежом в летнем сезоне у россиян оказалась Италия. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах», соответствующее исследование поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Как уточнили в источнике, именно в Италию россияне оформили больше всего страховок на лето — уже около 1100. Второй по популярности у путешественников назвали Россию. Для поездок по стране в 2023 году туристы оформили на пять процентов больше полисов, чем за все лето 2022 года.

Среди зарубежных направлений в составленном «Росгосстрахом» списке популярных направлений фигурируют такие страны, как Испания, Франция, Болгария, Китай, Австрия, Финляндия, Турция и Эстония. А реже всего, по данным компании, россияне путешествуют в Мексику, Камбоджу, Иорданию, Новую Зеландию, на Маврикий и Сейшелы.

 «Если для зарубежных поездок полис ВЗР (страхование выезжающих за рубеж — прим. „Ленты.ру“) воспринимается как обязательный атрибут, то для поездок по России страхование путешественников только начинает входить в привычку у наших соотечественников, и это правильно», — рассказала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Она добавила, что полис страхования дает путешественникам несколько преимуществ. Среди них — медицинская экстренная помощь, возвращение домой после лечения самого туриста и его несовершеннолетних детей, визит родственника, оплата номера в гостинице на время ожидания поезда или самолета после лечения в стационаре.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2023, 16:46
В Финляндии готовятся к нашествию крыс
03.06.2023, 09:05
Правительство РФ ввело новые запреты для водителей
06.06.2023, 20:30
«Отношение очень сильно испортилось»: эксперт рассказал, какие страны Европы выдают визы россиянам
02.06.2023, 13:37
Финляндия сокращает время работы своего пограничного пункта пропуска в Карелии
02.06.2023, 11:07
Стало известно, кто погиб в страшной аварии на севере Карелии (ФОТО)
05.06.2023, 09:54
Синоптики рассказали, когда в Карелию придет потепление

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.