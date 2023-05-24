Финляндия и Эстония вошли в список самых популярных у российских туристов стран

Специалисты проанализировали оформление страховых полисов на туристические поездки по разным странам.

Самой желанной страной для отдыха за рубежом в летнем сезоне у россиян оказалась Италия. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах», соответствующее исследование поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Как уточнили в источнике, именно в Италию россияне оформили больше всего страховок на лето — уже около 1100. Второй по популярности у путешественников назвали Россию. Для поездок по стране в 2023 году туристы оформили на пять процентов больше полисов, чем за все лето 2022 года.

Среди зарубежных направлений в составленном «Росгосстрахом» списке популярных направлений фигурируют такие страны, как Испания, Франция, Болгария, Китай, Австрия, Финляндия, Турция и Эстония. А реже всего, по данным компании, россияне путешествуют в Мексику, Камбоджу, Иорданию, Новую Зеландию, на Маврикий и Сейшелы.

«Если для зарубежных поездок полис ВЗР (страхование выезжающих за рубеж — прим. „Ленты.ру“) воспринимается как обязательный атрибут, то для поездок по России страхование путешественников только начинает входить в привычку у наших соотечественников, и это правильно», — рассказала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Она добавила, что полис страхования дает путешественникам несколько преимуществ. Среди них — медицинская экстренная помощь, возвращение домой после лечения самого туриста и его несовершеннолетних детей, визит родственника, оплата номера в гостинице на время ожидания поезда или самолета после лечения в стационаре.