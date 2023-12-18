Финляндия исключила из санкционных списков 200 россиян

МИД соседней страны выдал 200 разрешений на исключение из санкций против России.

Министерство иностранных дел Финляндии с начала военной операции РФ на Украине и введения антироссийских санкций выдало 200 разрешений на исключение из таких ограничений. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на портал Yle, который, в свою очередь, ссылается на руководителя отдела санкций МИД Финляндии Пию Сариваара.

По ее словам, в министерство поступило более 500 запросов об исключениях, из которых 200 были удовлетворены.

«Как правило, речь идет о запросах по поводу персональных санкций — <…> разрешений на перевод средств», — отметила Сариваара. Она уточнила, что такое разрешение может позволить лицу, находящемуся под санкциями, использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с недвижимостью.