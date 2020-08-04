Финляндия нашла доказательства нарушения воздушных границ истребителями, вылетевшими из Карелии

По словам пограничников, российские истребители заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров.

Напомним, в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.

По информации министерства обороны РФ, четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

Пограничная охрана Финляндии выступила с утверждением, согласно которому ей удалось подтвердить нарушение воздушных границ страны двумя истребителями Су-27, принадлежащими России, пишет ТАСС.

"В ходе предварительного расследования совершенного 28 июля нарушения было установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии в районе города Порвоо. Они вторглись в воздушное пространство [республики] в 14.07 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС). Преодолев примерно в течение одной минуты расстояние в 10 км, истребители покинули воздушное пространство Финляндии", – говорится в опубликованном сообщении.



По версии пограничников, истребители заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров.

Погранохрана добавила, что в ходе расследования "не были установлены личности пилотов, поэтому по данному делу нет возможности выдвинуть обвинения против кого-либо".