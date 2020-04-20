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Финляндия призвала открыть архивы Второй мировой войны, находящиеся у ФСБ

Новости. Общество
16:40, 21 Апреля 2020
фото: sa-kuva.fi
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В МИДе Финляндии отреагировали на проверку фактов массового уничтожения советских граждан во время финской оккупации Карелии.

Министерство иностранных дел Финляндии призвало российские власти открыть доступ к архивам Второй мировой войны, находящимся у ФСБ РФ. Как сообщило РИА Новости, так в Финляндии отреагировали на начавшуюся проверку Следственным комитетом России рассекреченных ФСБ материалов об "уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны".

"По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети. После изучения рассекреченных материалов и проведения отдельных проверочных мероприятий действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в официальном заявлении Следкома.

Между тем, вопрос о военных преступлениях Финляндии в годы Второй мировой войны уже был решен – сразу после ее завершения.

"Вопрос об ответственности за военную политику Финляндии был тщательно изучен в суде после войны. Контрольная комиссия союзников, где был представлен Советский Союз, председателем которой был Андрей Жданов, следила за ходом судебных процессов. Что касается судебных вопросов о войне между нашими странами, то они были решены в Парижском мирном договоре 1947 года", — заявили в финском МИДе.

Читайте подробнее в материале "Эхо Сандармоха?".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-21 17:19:19
Давно пора сказать всю правду о финских захватчиках. Чего припёрлись до Онеги и Свири? Поддерживаю публикацию списка коллаборантов.
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