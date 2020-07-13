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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 августа

Новости. Общество
22:00, 13 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Правительство Финляндии приняло решение продлить часть ограничительных мер на своих границах для ряда стран, в том числе России, до 11 августа.

"17 марта государственный совет Финляндии принял решение о временном закрытии пунктов пропуска на границах страны из-за пандемии коронавируса. Пандемия продолжается, поэтому действие этой меры необходимо продлить до 11 августа", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

С сегодняшнего дня, 13 июля Финляндия открыла границы для поездок в почти 20 европейских стран. Среди государств, в которые и из которых можно будет путешествовать без ограничений, - Бельгия, Швейцария, Италия, Австрия, Греция, Словакия, Кипр, Андорра и другие. Критерием для снятия ограничений является до восьми новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение предшествующих двух недель. Каждые две недели ситуация будет рассматриваться повторно.

Вместе с тем ограничения по въезду в Финляндию будут продлены для Швеции, Испании, Португалии, Польши, Франции, Чехии, Великобритании и некоторых других стран. Кроме того, будут разрешены поездки по работе и неотложным обстоятельствам между Финляндией и рядом третьих стран, в том числе Алжиром, Грузией, Руандой, Таиландом, Уругваем, Японией, Австралией. Всего речь идет об 11 государствах, России в этом списке нет, пишет ТАСС.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-07-13 22:49:40
Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают...
(с)Высоцкий

кир
2020-07-13 22:06:24
Поддерживаю.
Гость
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