Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 августа

Правительство Финляндии приняло решение продлить часть ограничительных мер на своих границах для ряда стран, в том числе России, до 11 августа.

"17 марта государственный совет Финляндии принял решение о временном закрытии пунктов пропуска на границах страны из-за пандемии коронавируса. Пандемия продолжается, поэтому действие этой меры необходимо продлить до 11 августа", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

С сегодняшнего дня, 13 июля Финляндия открыла границы для поездок в почти 20 европейских стран. Среди государств, в которые и из которых можно будет путешествовать без ограничений, - Бельгия, Швейцария, Италия, Австрия, Греция, Словакия, Кипр, Андорра и другие. Критерием для снятия ограничений является до восьми новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение предшествующих двух недель. Каждые две недели ситуация будет рассматриваться повторно.

Вместе с тем ограничения по въезду в Финляндию будут продлены для Швеции, Испании, Португалии, Польши, Франции, Чехии, Великобритании и некоторых других стран. Кроме того, будут разрешены поездки по работе и неотложным обстоятельствам между Финляндией и рядом третьих стран, в том числе Алжиром, Грузией, Руандой, Таиландом, Уругваем, Японией, Австралией. Всего речь идет об 11 государствах, России в этом списке нет, пишет ТАСС.