Финляндия снова продлила ограничения на въезд в страну

Решением правительства Финляндии ограничения на внешней границе, а также о частичном продолжении контроля на внутренних границах сохраняются как минимум до 15 июня.

Как сообщается в паблике «Консульство Финляндии в Петрозаводске», правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень о других категориях граждан, которым разрешено пересечение финской границы можно найти здесь.

Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Напомним, власти Финляндии объявили 1 марта о введении в стране чрезвычайного положения, такого же, какое действовало весной прошлого года. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса.