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Финляндия снова продлила ограничения на въезд в страну

Новости. Общество
10:55, 21 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Решением правительства Финляндии ограничения на внешней границе, а также о частичном продолжении контроля на внутренних границах сохраняются как минимум до 15 июня.

Как сообщается в паблике «Консульство Финляндии в Петрозаводске», правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень о других категориях граждан, которым разрешено пересечение финской границы можно найти здесь.

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Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Напомним, власти Финляндии объявили 1 марта о введении в стране чрезвычайного положения, такого же, какое действовало весной прошлого года. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-05-21 11:15:48
"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать - те, кто собираются это сделать - что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", - заверил президент . :)
кир
2021-05-21 11:02:32
Откройте границу для усера, в виде исключения. Он давно в вам хочет, но боится. Навсегда, чтобы не мотал нам нервы, - сказал миролюбивый кот.
Гость
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