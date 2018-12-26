Финляндия увидит "Легендарную Виену"

Известный финский режиссер Арво Туоминен снял документальный фильм о севере Карелии.

Накануне Нового года в эфир Первого канала финской телекомпании Yle выйдет документальный фильм Арво Туоминена "Легендарная Виена", снятого известным режиссером на севере Карелии. Собственно, Виена – это и есть северная часть Карелии, где была записана большая часть рун знаменитой "Калевалы".

Минувшим летом финский документалист проехал сотни километров по карельской глубинке, побывал в старинных рунопевческих деревнях и поморских селах, в самом молодом городе Карелии Костомукше и на Соловках. Увидеть и услышать легендарную Виену Арво Туоминену помогли карельский оператор Константин Ленчицкий и журналист Арто Ринне, который записывал звук для фильма.



Съемочная группа фильма. Фото: https://www.facebook.com/arto.rinne.5

Первый канал Yle покажет новую работу Туоминена 29 декабря в 10.05. Однако уже сейчас документальный фильм о севере Карелии можно увидеть на сайте телекомпании.