Финляндия вошла в четверку стран-лидеров по числу выездов россиян

В ФСБ раскрыли данные по числу выездов россиян за границу с июля по сентябрь.

ФСБ опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж за третий квартал 2022 года: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения побили пятилетний рекорд по въездам граждан России. В лидерах — Абхазия, Турция, Грузия и Финляндия. Об этом пишет РБК.

Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года.

Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

Страной — лидером по числу выездов россиян с июля по сентябрь стала Абхазия: всего за этот период туда въехали почти 2,5 млн раз. На втором месте оказалась Турция (почти 2,1 млн въездов), куда из России, согласно данным ФСБ, в основном уезжали с целью туризма.

В тройку самых популярных направлений вошел и Казахстан — по данным ФСБ, с июля по сентябрь туда выехали из России почти 1,3 млн раз. Это самое большое количество выездов в квартал как минимум с 2018 года.

Для 1,2 млн выездов цель поездки указана как частная, туризм — лишь 37 тыс. раз. В преобладающем большинстве случаев границу пересекали на автомобиле — 1 млн выездов, следует из данных ФСБ. Самолетом вылетали 119 тыс. раз, 97 тыс. раз выезжали поездом, а еще 30 тыс. раз переходили пограничный пункт пешком.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября на границе с Казахстаном образовались автомобильные пробки, ожидание в очереди достигало нескольких суток.

В Армению за июль—сентябрь въехали чуть более 267 тыс. раз, что стало максимумом за квартал по меньшей мере с 2018 года. В Киргизию с июля по сентябрь зафиксировано 167 тыс. выездов россиян, что на 91% превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 100% — 2019 года.

По статистике ФСБ, за июль—сентябрь в Грузию выехали чуть более 461 тыс. раз. Это самое большое число с третьего квартала 2018 года, когда границу с Грузией пересекли почти 514 тыс. раз. Рост выездов в июле—сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 605%.

В Финляндию в июле—сентябре выезжали из России почти 430 тыс. раз. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года это число составило 149 тыс. (на 187% меньше). По данным ФСБ, количество выездов в Финляндию резко возросло и по отношению к апрелю—июню: в третьем квартале оно повысилось на 197%.

За июль—сентябрь выросло и число пересечений границы с Норвегией — оно составило 10 тыс. С апреля по июнь ФСБ зафиксировала 5767 въезжающих, за июль—сентябрь 2021 года — 6837.

Количество легковых машин, выезжающих в Финляндию и Норвегию, побило рекорд после начала частичной мобилизации в России, следовало из данных Федеральной таможенной службы. Через крупнейший автомобильный пункт пропуска на финской границе выехало более 1 тыс. автомобилей за сутки. 30 сентября Финляндия закрыла границу с Россией, мотивировав это тем, что не хочет быть «транзитной страной».

Одним из лидеров по приросту въездов граждан России стала Монголия. В третьем квартале туда въехали 65 тыс. раз, за аналогичный период 2021 года — около 5 тыс., а в том же квартале 2019-го — 50 тыс. раз.