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Новости. Общество
14:38, 17 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

Финн вывез из Карелии череп и чучело медведя

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Мужчина отвез в Финляндию добытые в Беломорском районе трофеи: череп, чучело и ковер из шкуры медведя, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В июле житель Финляндии пожелал отвезти домой добытые в Беломорском районетрофеи: череп, чучело и ковер из шкуры медведя.

Мужчина оформил разрешение на вывоз трофеев в Россельхознадзоре, а затем получил в ветеринарной службе Республики Карелия ветеринарное свидетельство формы № 3, где отражены все сведения, подтверждающие выполнение ветеринарных требований страны-импортера. Важно, что с требованиями третьих стран при вывозе трофеев необходимо заблаговременно ознакомиться самостоятельно и предоставить их ветеринарной службе и территориальному управлению Россельхознадзора для оформления соответствующих сертификатов.

Управлением  взамен ветеринарного свидетельства охотнику был выдан международный ветеринарный сертификат формы 5j, с которым путешественник уже отправился пересекать границу Финляндии.

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