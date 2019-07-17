Финн вывез из Карелии череп и чучело медведя

Мужчина отвез в Финляндию добытые в Беломорском районе трофеи: череп, чучело и ковер из шкуры медведя, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В июле житель Финляндии пожелал отвезти домой добытые в Беломорском районетрофеи: череп, чучело и ковер из шкуры медведя.



Мужчина оформил разрешение на вывоз трофеев в Россельхознадзоре, а затем получил в ветеринарной службе Республики Карелия ветеринарное свидетельство формы № 3, где отражены все сведения, подтверждающие выполнение ветеринарных требований страны-импортера. Важно, что с требованиями третьих стран при вывозе трофеев необходимо заблаговременно ознакомиться самостоятельно и предоставить их ветеринарной службе и территориальному управлению Россельхознадзора для оформления соответствующих сертификатов.



Управлением взамен ветеринарного свидетельства охотнику был выдан международный ветеринарный сертификат формы 5j, с которым путешественник уже отправился пересекать границу Финляндии.