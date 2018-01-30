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Новости. Происшествия
15:14, 30 Января 2018

Финна привлекли к ответственности за ввоз в Карелию свинины, рыбы и яиц

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Продукты отправились обратно за границу.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, гражданин Финляндии объяснил совершенное им правонарушение незнанием российских законов.

Следуя из Финляндии через МАПП "Люття" 26 января, он перемещал в ручной клади подконтрольные госветнадзору грузы: свинину сырую в вакуумной упаковке в количестве 1 упаковки весом 1 кг 315 г, рыбу сырую в заводской упаковке в количестве 1 упаковки весом 1 кг 760 г и яйцо куриное пищевое в количестве 10 штук. Груз следовал без разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сертификатов страны-отправителя, необходимых для ввоза данной (сырой животноводческой) продукции в Российскую Федерацию.

За выявленное нарушение требований действующего законодательства физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция возвращена в Финляндию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-01-30 15:22:56
Циник прав. Если по рукам не бьют то, те люди делают то же самое, что и наши. Но там взяток меньше берут или не берут вовсе. Боятся. Русский Иван ничего не боится.
циник
2018-01-30 15:56:14
кир, Циник прав всегда и во всем. Неоднократно подтверждено. Он обладает научным методом познания окружающего мира.
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