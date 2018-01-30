Финна привлекли к ответственности за ввоз в Карелию свинины, рыбы и яиц

Продукты отправились обратно за границу.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, гражданин Финляндии объяснил совершенное им правонарушение незнанием российских законов.

Следуя из Финляндии через МАПП "Люття" 26 января, он перемещал в ручной клади подконтрольные госветнадзору грузы: свинину сырую в вакуумной упаковке в количестве 1 упаковки весом 1 кг 315 г, рыбу сырую в заводской упаковке в количестве 1 упаковки весом 1 кг 760 г и яйцо куриное пищевое в количестве 10 штук. Груз следовал без разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сертификатов страны-отправителя, необходимых для ввоза данной (сырой животноводческой) продукции в Российскую Федерацию.

За выявленное нарушение требований действующего законодательства физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция возвращена в Финляндию.