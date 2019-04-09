Финна с мешком семечек остановили на границе в Карелии

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Гражданин Финляндии, направляясь в Россию, вез с собой 25 кг семян подсолнечника без фитосанитарного сертификата, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.
Так, 25 марта гражданин Финляндии, направляясь в Россию, пересекал границу в пункте пропуска "Люття". С собой он вез мешок семян подсолнечника весом 25 кг, предназначенных для корма птицам.
Между тем, ввозить в ручной клади больше 5 кг продукции высокого фитосанитарного риска можно только в сопровождении фитосанитарных сертификатов. Такого документа у владельца семян не было.
Подкарантинная продукция была возвращена на территорию Финляндии. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.
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