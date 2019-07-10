Финна с сырыми яйцами и контейнером еды не пустили в Карелию

Гражданину Финляндии не удалось провезти через границу яйца и рыбу, сообщили управлении Россельхознадзора по Карелии.

В июне 2019 года житель Финляндии направлялся в Россию и пересекал границу в пункте пропуска "Люття". В ручной клади он перевозил сырые куриные яйца в заводской упаковке (9 шт.) и рыбу домашнего приготовления в пластиковом контейнере (без маркировки). Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз у гражданина не было.

При этом товары неизвестного происхождения, а также сырая продукция, могут стать причиной заноса и распространения заболеваний животных, опасных в том числе и для человека.

Куриные яйца и рыбу путешественник вернул на территорию Финляндии. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.