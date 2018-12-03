Финнов планируют привлечь к строительству мусорного полигона в Карелии за деньги ЕС

Финская консалтинговая компания "Пеуру", которая специализируется в области энергетики и мусоропереработки, рассматривает возможность участия в строительстве мусорного полигона в Карелии.

Переговоры идут с руководством регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов ООО "Автоспецтранс". Планируется строительство полигона в районе Орзеги, новый полигон разместится на участке по соседству с ныне действующим санкционированным местом размещения отходов, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.