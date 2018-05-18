Финны бьют тревогу из-за плохих дорог

Состояние автомагистралей в Финляндии признано худшим за последние 20 лет.

Состояние финских дорог ухудшается год от года из-за дефицита финансирования, сообщает "Фонтанка". Об этом 18 мая заявила министр транспорта Финляндии Аннер Бернер.

Минтранс провел опрос среди участников дорожного движения и пришел к выводу, что удовлетворенность качеством обслуживания дорог упала. Минувшей зимой был побит своего рода антирекорд.

"Пригодность дорог во многих местах вызывает тревогу, и это ясно видно из результатов. Погодные условия зимой были рекордно плохими для дорожного обслуживания", – говорит министр Бернер. Весенняя оттепель привела к тому, что состояние дорог было признано худшим за 20 лет, ограничения по весу введены на 4 тыс. км.

"Мы должны быть готовы к тому, что сложные условия будут постоянным явлением с изменением климата", – предупреждает глава минтранса. По ее словам, состояние дорог будет в дальнейшем ухудшаться еще сильнее, если правительство не предоставит необходимого финансирования.

В 2016-2018 годах правительство выделило 600 млн евро дополнительного финансирования на ремонт дорог, а позже на поддержание было решено направить еще 364 млн (на 2017-2019 годы), предназначавшиеся на проекты по развитию. Однако, как заявил глава Транспортного управления Кари Вилман, не все важные объекты в плохом состоянии можно отремонтировать на допфинансирование. Дороги ухудшаются из-за недостатка денег на долгосрочное развитие. Сейчас объем долга по ремонту составляет 2,5 млрд евро. Рабочая группа минтранса в феврале подсчитала, что на поддержание состояния дорог ежегодно требуется 1,3 млрд основного финансирования и 300 млн евро дополнительного.