Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале

В связи с открытием границы с утра 14 декабря большое количество жителей Суоми устремились в столицу Приладожья.

«В связи с открытием границы большое количество граждан Финляндии сегодня с 9 утра посещает Сортавала», — написали в паблике Сортавальского района Карелии со ссылкой на слова главы администрации района Сергея Крупина.

Как рассказали в источнике, граждане Финляндии заранее дистанционно записались на приемы к различным врачам. Особой популярностью пользуются услуги стоматологов. Кроме того, наблюдается небольшое скопление финских граждан в парикмахерских.





Лица, имеющие двойное гражданство, выехали в Россию для получения своих пенсий. Они смогут поздравить с Новым годом и Рождеством своих родственников, которые проживают в России, отметили в источнике.



«Бензина на заправках и продуктов в магазинах хватает с избытком и никакого дефицита в этом отношении не предвидится», — прокомментировал вновь избранный глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.