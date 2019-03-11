Финны начали строить экономику нового типа

Финляндия планирует к 2025 году перейти к экономике замкнутого цикла – по сути к безотходному производству.

Финны намерены изменить менталитет общества и бизнеса.

О циркулярной экономике (circular economy – термин в России пока не устоялся, ее также называют цикличной экономикой или экономикой замкнутого цикла) рассказали представители финского бизнеса и властей Суоми во время пресс-тура, организованного министерством иностранных дел Финляндии и медиа-компанией Finnfacts/Business Finland.

- Когда мы говорим об экономике замкнутого цикла, мы имеем дело с новым мышлением. Речь идет о максимизации эффективности при минимизации отходов, брака и расточительства. В мире существуют глобальные проблемы: изменение климата, рост населения в определенных регионах, неустойчивые способы производства и потребления. Сообща мы ищем решение этих проблем. В Финляндии в большом почете прагматизм. Но и у нас есть амбиции – мы хотим быть первопроходцами в ресурсоэффективной и низкоуглеродной экономике, - рассказал журналистам начальник отдела России МИД Финляндии Никлас Линдвкист.

Речь идет не только и не столько о заботе об экологии. Для финских компаний, населения и государства забота об окружающей среде подразумевается по умолчанию, как само собой разумеющееся. К 2018 году только 1% отходов складируется в Суоми на специальных полигонах.

Экономика замкнутого цикла подразумевает, что отходы – это ресурс, который можно использовать. Мусор – это источник для изготовления нового сырья для производства, а также – топливо, из которого финны научились добывать тепло и электроэнергию, уходя от использования природных ресурсов.

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