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Новости. Экономика
12:42, 11 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Финны начали строить экономику нового типа

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Финляндия планирует к 2025 году перейти к экономике замкнутого цикла – по сути к безотходному производству.

Финны намерены изменить менталитет общества и бизнеса.

О циркулярной экономике (circular economy – термин в России пока не устоялся, ее также называют цикличной экономикой или экономикой замкнутого цикла) рассказали представители финского бизнеса и властей Суоми во время пресс-тура, организованного министерством иностранных дел Финляндии и медиа-компанией Finnfacts/Business Finland.

- Когда мы говорим об экономике замкнутого цикла, мы имеем дело с новым мышлением. Речь идет о максимизации эффективности при минимизации отходов, брака и расточительства. В мире существуют глобальные проблемы: изменение климата, рост населения в определенных регионах, неустойчивые способы производства и потребления. Сообща мы ищем решение этих проблем. В Финляндии в большом почете прагматизм. Но и у нас есть амбиции – мы хотим быть первопроходцами в ресурсоэффективной и низкоуглеродной экономике, - рассказал журналистам начальник отдела России МИД Финляндии Никлас Линдвкист.

Речь идет не только и не столько о заботе об экологии. Для финских компаний, населения и государства забота об окружающей среде подразумевается по умолчанию, как само собой разумеющееся. К 2018 году только 1% отходов складируется в Суоми на специальных полигонах.

Экономика замкнутого цикла подразумевает, что отходы – это ресурс, который можно использовать. Мусор – это источник для изготовления нового сырья для производства, а также – топливо, из которого финны научились добывать тепло и электроэнергию, уходя от использования природных ресурсов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-11 13:31:43
Финны смогут построить экономику "замкнутого цикла", а вот мы всё строим воздушные замки и ничего не меняется! Воровство кругом и раздолбайство!
кир
2019-03-11 12:45:34
Наши достижения публиковать параллельно не можете?
Изя
2019-03-11 12:59:54
кир, У нас их особо и нет ( достижений ) , мы голодранцы . Всё украдено при нас и до нас .
кир
2019-03-11 13:23:20
Изя, рабство совсем недавно отменили по историческим меркам. В душе и генах мы всё те же рабы и язычники и позволяем им издеваться над нами. Но умеем быстро перенимать всё полезное. :) Например, ракеты и бомбу у них своровали и кое-чего достигли.
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