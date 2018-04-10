Финны отказываются от полиэтиленовых пакетов

Через семь лет каждый финн должен использовать не более 40 пакетов за год.

Чтобы сократить негативное воздействие на экологию, Финляндия поставила перед собой цель снизить потребление одноразовых полиэтиленовых пакетов до 40 штук на человека в год к концу 2025 года, рассказывает "Фонтанка".

Как сообщает министерство окружающей среды, ранее заключённое соглашение с Союзом торговли в исполнение директивы ЕС по уменьшению использования полиэтиленовых пактов в торговле уже принесло свои плоды. Многие крупные ретейлеры сделали их платными и убрали с касс мелкие, а также стали предлагать альтернативу, например, бумажные и холщовые мешки.

"Соглашение о полиэтиленовых пакетах является первым так называемым "Соглашением Green Deal ("Зеленая сделка")", которое вместо официальных правил основано на добровольных действиях торговых компаний, в сотрудничестве с нашими потребителями. Результаты очень перспективны", – говорит министр жилищного строительства, энергетики и окружающей среды Киммо Тиилайкайнен.

Сейчас в кампании участвуют около 1100 фирм, что на практике означает более 3300 магазинов. Так, в сети универмагов Sokos потребление полиэтиленовых пакетов сократилось в прошлом году на 60%, т.е. на 4,5 млн единиц, в продовольственных супермаркетах S-Market – на 52 млн, в Lidl – на 20%. Клиенты продуктовых магазинов сети K-Group стали покупать больше бумажных пакетов и многоразовых сумок – на 20% и 10% соответственно, а в Tokmanni этот показатель вырос на 140%. В Intersport, когда осенью 2017 года пакеты сделали платными, их потребление упало на 40%. В Stockmann лишь каждый третий брал пакет на кассе.

Министерство окружающей среды Финляндии и Союз торговли даже запустили информационную кампанию "Свой пакет ношу с собой" для популяризации инициативы.