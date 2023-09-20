Финны продолжат строить забор на границе с Россией

Следующие 40 километров забора на границе в Северной Карелии будет построена в 2024 году.

Финляндия продолжит строить ограждение на границе с Россией весной 2024 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телерадиоканал Yle.

По его информации, забор длиной около 40 км будет построен в Северной Карелии. Конкретные места, где планируется стройка, власти пока не назвали. Глава Пограничной службы Северной Карелии заявил, что землевладельцев дополнительно уведомят в ноябре.

В июне 2022 года Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах правительства установить заграждения «в критических районах на восточной границе [с Россией]», чтобы подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера», в том числе использования «миграционного вопроса в целях оказания политического давления». В феврале Финляндия начала возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра. 14 сентября сообщалось о завершении его строительства.