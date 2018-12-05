Финны заявили о "вымирании" проституток

Одинокие люди все чаще обращаются в робот-бордели, чем к живым проституткам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Хельсинского университета в Финляндии.

Исследование инициирована академик Мика Ковероль. Она отобрала несколько сотен людей и опросила их на тему их сексуальных предпочтений.

Ученая задала вопрос: насколько секс с роботами приемлем для них? Выводы финка представила на Международном конгрессе по теме отношений с роботами в Монтане.

Выяснилось, что большинство респондентов предпочли секс-робота живому человеку. Опрошенные признались, что с куклой, пусть и максимально человекоподобной, они ощущают себя более раскованно и не чувствуют впоследствии стыда и вины, пишет "360".

По мнению Ковероль, это может означать лишь одно: вскоре работа девушек "с низкой планкой социальной ответственности" может уйти в историю, а править секс-индустрией станут специально запрограммированные куклы.