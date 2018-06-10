Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:07, 10 Июня 2018

Финские мужчины зачастую не умеют выбирать презервативы по размеру, врачи советуют заниматься "примеркой"

По теме

Власти предложили обязать россиян маркировать кошек и рыбок за свой счет
10.06.18 12:48
Парфенчиков: В роддоме на Л.Толстого появилась горячая вода
10.06.18 12:33
Федеральным властями расскажут о "школе-сарае" в Карелии
10.06.18 12:00
Все новости
Загрузка...

"Примерка" резиновых изделий разного размера перед сексом поможет подобрать идеальный для себя вариант и избавит от неприятных ощущений в процессе.

Как пишет Yle, несмотря на то, что презерватив – лучший способ защититься от венерических заболеваний, многие мужчины неохотно его используют. Причина кроется в неудобствах, которые презервативы доставляют многим. Чаще всего мужчины покупают презервативы неподходящего размера, которые во время секса либо спадают, либо наоборот сидят слишком туго.

Врач из Союза Народонаселения Миила Халонен призывает мужчин во избежание досадных неудобств тщательно изучить ассортимент контрацептивов в магазине или на интернет-сайтах, и попробовать несколько разных вариантов.

"По аналогии с обувью, не может быть одного размера, который подходит всем. Поэтому нужно искать размер под себя", - сказал Халонен.

В супермаркетах и на сайтах можно найти огромное количество самых разнообразных презервативов. Проблема обычно кроется не в длине резинового изделия, а в неправильно выбранном диаметре презерватива. Диаметр не равен ширине изделия.

"Стандартный размер презерватива в ЕС – диаметр 52-54 мм и длина 180-190 мм", - сказал Магнус Вестерлунд, исполнительный директор компании по продаже презервативов Kumiukko.

По словам врача Миилы Халонен, ей часто приходится слышать в особенности от молодых мужчин, что презерватив доставляет неудобства в использовании. Он съезжает, давит на пенис, или же возникают проблемы с тем, чтобы его надеть. Молодежь, только начинающая пользоваться презервативами, зачастую нервничает, если с первого раза не удается правильно надеть презерватив. Неудачи также могут негативно сказаться на эрекции.

"Это может быть большой удар по самооценке юноши, поэтому перед близостью лучше потренироваться, чтобы выработать рутину. Любой навык вырабатывается только после тренировок, неважно, идет ли речь о езде на велосипеде или об использовании презервативов, - отметила Халонен.

В Финляндии с началом лета стартовала кампания по раздаче бесплатных презервативов Kesäkumi, направленная на молодежь. В этом году бесплатные контрацептивы раздают уже в 24-й раз. Кампания проводится совместно телерадикомпанией Yle, финским Красным Крестом, и другими здравоохранительными организациями. Министерство здравоохранения поддерживает эту акцию.

По теме

Власти предложили обязать россиян маркировать кошек и рыбок за свой счет
10.06.18 12:48
Парфенчиков: В роддоме на Л.Толстого появилась горячая вода
10.06.18 12:33
Федеральным властями расскажут о "школе-сарае" в Карелии
10.06.18 12:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-06-10 12:37:00
Ну, раз так - надобно при аптеках и магазинах организовывать ПРИМЕРОЧНЫЕ )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 6
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
09.06.2018 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»