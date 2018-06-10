Финские мужчины зачастую не умеют выбирать презервативы по размеру, врачи советуют заниматься "примеркой"

"Примерка" резиновых изделий разного размера перед сексом поможет подобрать идеальный для себя вариант и избавит от неприятных ощущений в процессе.

Как пишет Yle, несмотря на то, что презерватив – лучший способ защититься от венерических заболеваний, многие мужчины неохотно его используют. Причина кроется в неудобствах, которые презервативы доставляют многим. Чаще всего мужчины покупают презервативы неподходящего размера, которые во время секса либо спадают, либо наоборот сидят слишком туго.

Врач из Союза Народонаселения Миила Халонен призывает мужчин во избежание досадных неудобств тщательно изучить ассортимент контрацептивов в магазине или на интернет-сайтах, и попробовать несколько разных вариантов.

"По аналогии с обувью, не может быть одного размера, который подходит всем. Поэтому нужно искать размер под себя", - сказал Халонен.

В супермаркетах и на сайтах можно найти огромное количество самых разнообразных презервативов. Проблема обычно кроется не в длине резинового изделия, а в неправильно выбранном диаметре презерватива. Диаметр не равен ширине изделия.

"Стандартный размер презерватива в ЕС – диаметр 52-54 мм и длина 180-190 мм", - сказал Магнус Вестерлунд, исполнительный директор компании по продаже презервативов Kumiukko.

По словам врача Миилы Халонен, ей часто приходится слышать в особенности от молодых мужчин, что презерватив доставляет неудобства в использовании. Он съезжает, давит на пенис, или же возникают проблемы с тем, чтобы его надеть. Молодежь, только начинающая пользоваться презервативами, зачастую нервничает, если с первого раза не удается правильно надеть презерватив. Неудачи также могут негативно сказаться на эрекции.

"Это может быть большой удар по самооценке юноши, поэтому перед близостью лучше потренироваться, чтобы выработать рутину. Любой навык вырабатывается только после тренировок, неважно, идет ли речь о езде на велосипеде или об использовании презервативов, - отметила Халонен.

В Финляндии с началом лета стартовала кампания по раздаче бесплатных презервативов Kesäkumi, направленная на молодежь. В этом году бесплатные контрацептивы раздают уже в 24-й раз. Кампания проводится совместно телерадикомпанией Yle, финским Красным Крестом, и другими здравоохранительными организациями. Министерство здравоохранения поддерживает эту акцию.