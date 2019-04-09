Нетрезвый водитель въехал в Финляндию из Карелии.

Финские пограничники задержали пьяного водителя грузовика из России. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел сегодня утром на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ниирала" на карельском участке границы.

Во время проверки грузового автомобиля пограничники заподозрили 42-летнего водителя в употреблении спиртного. Как показало обследование мужчины, содержание алкоголя в его организме составило 0,27 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, что соответствует примерно 0,6 промилле. Напомним, допустимая в Финляндии норма содержания алкоголя в крови установлена на уровне 0,5 промилле.

Задержанный россиянин отстранен от управления автомобилем. Теперь это дело будет передано в финский суд, который определит наказание для нетрезвого водителя.

Похожий инцидент произошел на МАПП "Ниирала" 4 апреля. Тогда финскими пограничниками был задержан 40-летний водитель грузовика, а содержание алкоголя в организме задержанного составило 0,7 промилле.