Финские полицейские претендуют на звание самых поющих в мире (ВИДЕО)

Стражи порядка из Турку разместили в Интернете ролик со своим исполнением знаменитого рождественского хита.

Финские полицейские явно претендуют на звание самых поющих в мире. Многим россиянам полюбился страж порядка из города Оулу Петрус Шредерус, который взорвал в начале нынешнего года Интернет своим исполнением советского хита "Я люблю тебя, жизнь!".



Но полицейские из города Турку решили не отставать от своего коллеги. Накануне Рождества они записали трогательную финскую версию знаменитой песни Have Yourself a Merry Little Christmas Хью Мартина и Ральфа Блейна.