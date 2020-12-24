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Финские полицейские претендуют на звание самых поющих в мире (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:43, 25 Декабря 2020
фото: © кадр из видео
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Стражи порядка из Турку разместили в Интернете ролик со своим исполнением знаменитого рождественского хита.

Финские полицейские явно претендуют на звание самых поющих в мире. Многим россиянам полюбился страж порядка из города Оулу Петрус Шредерус, который взорвал в начале нынешнего года Интернет своим исполнением советского хита "Я люблю тебя, жизнь!".

Но полицейские из города Турку решили не отставать от своего коллеги. Накануне Рождества они записали трогательную финскую версию знаменитой песни Have Yourself a Merry Little Christmas Хью Мартина и Ральфа Блейна.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-25 13:33:19
Что же им не петь, разгула преступности нет в Финляндии, можно и спеть на досуге. И поют красиво, однако.
театральный критик
2020-12-25 13:27:37
Веселые парни. Протестунов и тамошних навальнят разгоняют творчески дубинами и водометами . :)
Fit G
2020-12-25 13:17:44
На самых пьющих, да это достижение :)
Изя
2020-12-25 13:26:29
такая же пьянь бытовая как и ты (((((((( :)
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