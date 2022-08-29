890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Мужчина застрял в общественном туалете в центре Петрозаводска
29.08.2022 10:18
Число случаев ковида в Карелии продолжает стремительно увеличиваться
29.08.2022 13:16
Отопительный сезон в Петрозаводске начнут, исходя из «здравого смысла», заявил мэр города
29.08.2022 11:04

Финские таможенники на границе изымают наличные евро у жителей России на любую сумму

Новости. Общество
09:22, 30 Августа 2022
фото: © newtimes.kz

Новости партнеров

Власти Финляндии из-за антироссийских санкций запретили жителям России, которые возвращаются домой, вывозить наличные евро на любую сумму.

Это следует из разъяснений финской таможни, опубликованных на официальном сайте ведомства.

«Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен… У данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание на то, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», — говорится в документе.

Вывозить евро из Финляндию в Россию можно «для личного пользования».

«Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», — пояснили в таможне.

Вместе с тем, личным пользованием не является «вывоз в Россию неиспользованных денежных средств физического лица, проживающего в России и возвращающегося домой», уточняет ведомство.

Как сообщает петербургское издание «Фонтанка», этот запрет уже привел к тому, что у граждан России, которые возвращаются из Финляндии, изымают наличные евро на финских таможенных пунктах пропуска. Им предлагают два варианта, как распорядиться деньгами. Первый вариант — передать свои евро прямо на границе кому-то, кто едет в Финляндию. Второй вариант — забрать свои деньги в следующий раз при въезде в Финляндию через этот же пункт пропуска.

В Карельской таможне подтвердили, что финские коллеги предупреждают граждан России при въезде в Финляндию, что они должны потратить все наличные евро во время пребывания в стране.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2022, 08:20
Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
26.08.2022, 12:17
Перед 1 сентября трасса «Кола» будет полностью перекрыта
24.08.2022, 06:40
Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится уже в этом году
27.08.2022, 22:00
Психолог назвал самые сокровенные тайны супругов друг от друга

Аналитика

Сегодня 09:50
Политкухня
Зачем Патрушев приезжал в Карелию?
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Карелию подтвердил планы продления федеральных программ развития республики.
«Переобуваемся в воздухе»
29.08.2022 16:00
Трудная дорога в счастливое завтра
25.08.2022 13:07
Коррупция в горнопромышленном комплексе Карелии: как это работало
24.08.2022 09:01
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
23.08.2022 14:38
Нерпа в сетях — к деньгам
19.08.2022 13:21
«У них много идей»: почему власти Карелии увеличивают поддержку НКО
17.08.2022 09:04
«Тополя замучили»
15.08.2022 16:05
Вся аналитика

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.