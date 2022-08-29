Финские таможенники на границе изымают наличные евро у жителей России на любую сумму

Власти Финляндии из-за антироссийских санкций запретили жителям России, которые возвращаются домой, вывозить наличные евро на любую сумму.

Это следует из разъяснений финской таможни, опубликованных на официальном сайте ведомства.

«Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен… У данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание на то, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», — говорится в документе.

Вывозить евро из Финляндию в Россию можно «для личного пользования».

«Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», — пояснили в таможне.

Вместе с тем, личным пользованием не является «вывоз в Россию неиспользованных денежных средств физического лица, проживающего в России и возвращающегося домой», уточняет ведомство.

Как сообщает петербургское издание «Фонтанка», этот запрет уже привел к тому, что у граждан России, которые возвращаются из Финляндии, изымают наличные евро на финских таможенных пунктах пропуска. Им предлагают два варианта, как распорядиться деньгами. Первый вариант — передать свои евро прямо на границе кому-то, кто едет в Финляндию. Второй вариант — забрать свои деньги в следующий раз при въезде в Финляндию через этот же пункт пропуска.

В Карельской таможне подтвердили, что финские коллеги предупреждают граждан России при въезде в Финляндию, что они должны потратить все наличные евро во время пребывания в стране.