Финские защитники животных предлагают оглушать раков прежде, чем их варить

Зоозащитники считают негуманной варку раков живьем.

В разгар сезона ловли раков финские защитники животных предложили оглушать этих членистоногих перед варкой и бросать их в воду поодиночке. Как пишет Yle, зоозащитники считают негуманным варку раков живьем.

Однако анатомия рака не позволяет оглушить его простым ударом в голову, поэтому единственным способом остается электрический разряд. Специальные электроприборы продаются в магазинах, но они предназначены в основном для ресторанов и стоят больших денег, и финские зоозащитники полагают, что наиболее этичным сейчас покупать уже готовых раков в замороженном виде.