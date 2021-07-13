Финский депутат считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы СССР

Только за период с 1945 по 1981 год финские власти вернули в Советский Союз 114 граждан, пытавшихся бежать на Запад.

Депутат парламента Финляндии Тимо Хейнонен опубликовал в своем официальном блоге довольно интересную заметку о судьбе советских перебежчиков, которых финские власти возвращали в СССР. По данным депутата, только за период с 1945 по 1981 год Финляндия передала советской стороне 114 граждан, пытавшихся бежать на Запад через финскую границу. В их числе были и несколько угонщиков самолетов.

Депутат направил обращение спикеру парламента Финляндии, в котором поинтересовался, готова ли страна и ее правительство принести извинения родственникам советских перебежчиков, которые – цитируем – были «бесчеловечно» возвращены в СССР.

Читайте подробнее в статье «Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений».