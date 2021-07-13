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Финский депутат считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы СССР

Новости. Политика
13:14, 14 Июля 2021
фото: https://timoheinonen.fi/

Только за период с 1945 по 1981 год финские власти вернули в Советский Союз 114 граждан, пытавшихся бежать на Запад.

Депутат парламента Финляндии Тимо Хейнонен опубликовал в своем официальном блоге довольно интересную заметку о судьбе советских перебежчиков, которых финские власти возвращали в СССР. По данным депутата, только за период с 1945 по 1981 год Финляндия передала советской стороне 114 граждан, пытавшихся бежать на Запад через финскую границу. В их числе были и несколько угонщиков самолетов.

Депутат направил обращение спикеру парламента Финляндии, в котором поинтересовался, готова ли страна и ее правительство принести извинения родственникам советских перебежчиков, которые – цитируем – были «бесчеловечно» возвращены в СССР.

Читайте подробнее в статье «Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-14 16:11:13
Этих малочисленных с однополыми ценностями даже сомалийцы своей плодовитостью не спасут от вымирания.
Штази
2021-07-14 13:38:53
Ага. Сначала пускай официально извинятся за оккупацию советской Карелии в 1941-1944 годах, за скотское содержание людей в концлагерях, в том числе детей. А то они мягкие и пушистые теперь, общечеловеки.
кир
2021-07-14 15:00:07
Штази, согласен. Подобное написал, а самобытные не печатают.Пусть Клаву Нюппиеву (Соболеву), русскую из Заонежья спросят как её ребенком держали за проволокой.
Os
2021-07-14 13:17:33
Так и сейчас финны вернут обратно в Россию перебежчика.
Гость
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