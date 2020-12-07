Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии больных коронавирусом будут лечить в психушках 2
Сегодня 06:40
Нуждающимся в Карелии раздадут 10 тысяч бесплатных продуктовых наборов 3
Сегодня 07:30
Налог, отмененный два года назад, правительство хочет вернуть 4
Сегодня 16:18
На Старой Кукковке в Петрозаводске снова горит частный сектор (ВИДЕО) 6
Сегодня 15:53
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Карелии попросил родителей не водить детей в садики 4
Сегодня 13:03
Названы самые популярные видео на российском YouTube в 2020 году
07.12.2020 21:30
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 19 тысяч 1
Сегодня 08:57

Финский "поющий полицейский" запишет альбом на русском

Новости. Общество
19:40, 08 Декабря 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Финский полицейский Петрус Шредерус, полюбившийся многим россиянам за исполнение советского хита "Я люблю тебя, жизнь!", записывает альбом русских песен.

Старший констебль полиции города Оулу, 46-летний Петрус Шродерус, записавший в начале года известную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь", ставшую самым популярным видео в Финляндии в 2020 году по версии YouTube, записывает альбом русских песен.

Полицейский-солист рассказал РИА Новости, что на запись альбома его вдохновили россияне.

 

"Для меня большая честь, что россияне так хорошо приняли мою песню, это особенно приятно. Я получил огромное количество сообщений от россиян, сотни сообщений, они действительно милые и поддерживающие. Тогда подумал записать альбом", - рассказал Шродерус.

Сборник на русском языке с кириллическим названием на обложке - "Я люблю тебя, жизнь", выйдет в январе 2021 года.

Как ранее рассказывал обладающий прекрасным тенором полицейский, снять видео, сделавшего его знаменитым, подтолкнул тяжелый развод, который пришелся как раз на разгар пандемии. По словам Шродеруса, исполнив эту песню, он хотел напомнить людям и самому себе, что надежда все-таки существует и впереди ждут светлые времена. За свое исполнение Шродерус был также награжден серебряной медалью "За заслуги".

По данным на 8 декабря, видео Шродеруса посмотрели чуть больше 2,8 миллиона раз.

Ранее сообщалось, что Петрус Шродерус  хотел бы приехать после снятия карантинных мер в Россию. Он изучал русский в школе и хотел бы выступить перед россиянами на их родном языке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»