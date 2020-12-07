Финский "поющий полицейский" запишет альбом на русском

Финский полицейский Петрус Шредерус, полюбившийся многим россиянам за исполнение советского хита "Я люблю тебя, жизнь!", записывает альбом русских песен.

Старший констебль полиции города Оулу, 46-летний Петрус Шродерус, записавший в начале года известную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь", ставшую самым популярным видео в Финляндии в 2020 году по версии YouTube, записывает альбом русских песен.

Полицейский-солист рассказал РИА Новости, что на запись альбома его вдохновили россияне.

"Для меня большая честь, что россияне так хорошо приняли мою песню, это особенно приятно. Я получил огромное количество сообщений от россиян, сотни сообщений, они действительно милые и поддерживающие. Тогда подумал записать альбом", - рассказал Шродерус.

Сборник на русском языке с кириллическим названием на обложке - "Я люблю тебя, жизнь", выйдет в январе 2021 года.

Как ранее рассказывал обладающий прекрасным тенором полицейский, снять видео, сделавшего его знаменитым, подтолкнул тяжелый развод, который пришелся как раз на разгар пандемии. По словам Шродеруса, исполнив эту песню, он хотел напомнить людям и самому себе, что надежда все-таки существует и впереди ждут светлые времена. За свое исполнение Шродерус был также награжден серебряной медалью "За заслуги".

По данным на 8 декабря, видео Шродеруса посмотрели чуть больше 2,8 миллиона раз.

Ранее сообщалось, что Петрус Шродерус хотел бы приехать после снятия карантинных мер в Россию. Он изучал русский в школе и хотел бы выступить перед россиянами на их родном языке.