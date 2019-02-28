Фирма Белуги требует свыше 40 млн рублей с бывшего генподрядчика строительства спортцентра в ТЦ

Компания Леонида Белуги "Девелопмент Групп", финансирующая строительство физкультурно-оздоровительного центра в развлекательном комплексе "Лотос Плаза", предъявила многомиллионный иск к бывшему генподрядчику - ООО "Эдванс-Инжиниринг".

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии, который рассматривал иск.

"Девелопмент Групп" в августе 2018 года в одностороннем порядке расторгла договор с "Эдванс-Инжиниринг" из-за того, что генподрядчик не предоставил банковскую гарантию, необходимую для получения очередного авансового платежа.

"Девелопмент Групп" потребовала взыскать с бывшего генподярдчика штраф в размере 5% от цены договора, что составляет 40,2 млн рублей.

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