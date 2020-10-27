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Фирму оштрафовали за то, что она позволила охранять здание Пенсионного фонда в глубинке Карелии мужчине без лицензии

Новости. Общество
14:20, 28 Октября 2020
фото: © Павел Смертин/ТАСС, архив
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В Сегеже здание Пенсионного фонда охранял человек без лицензии охранника, за данное нарушение работодатель был оштрафован, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района в августе провела проверку соблюдения лицензионных требований в Управлении Пенсионного фонда РФ в Сегеже.

Установлено, что в нарушение требований на момент проверки охранявший здание мужчина не имел лицензии, личной карточки охранника, выданной органами внутренних дел, а также не сдавал квалификационный экзамен.

Кроме того, мужчина не проходил медкомиссию, которая выдает разрешение работать охранником.

В связи с выявленными нарушениями в отношении охранного предприятия прокурором района было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия юридическое лицо привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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