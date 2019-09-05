Фирму в Карелии оштрафовали за публикацию опасной для детей информации

УФАС по Карелии привлекло к административной ответственности компанию, которая нарушила федеральный закон "О рекламе".

Как сообщает сайт региональной антимонопольной службы, к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей привлечено ООО "Авторитет".

Поводом для штрафа послужил факт нарушения ФЗ "О рекламе" - компания опубликовала в печатном СМИ рекламу зрелищных мероприятий без указания категории информационной продукции.

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