Физически развитых мужчин из Карелии позвали служить в Чечню

Управление Росгвардии по Карелии информирует пребывающих в запасе граждан о возможности прохождения военной службы по контракту в Чечне.

Требования к кандидатам:

- возраст – от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);

- образование – не ниже полного среднего общего (11 классов);

- физически развитых;

- не уволенных ранее по негативным основаниям из войск национальной гвардии или Минобороны РФ;

- предпочтение к кандидатам, имеющих категории водительских прав С,D,E, или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.

Условия прохождения службы:

- зарплата от 40 тысяч рублей и выше;

- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);

- перспектива получения жилья (за счёт накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

- возможность получения бесплатного образования;

- страхование жизни и здоровья;

- пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги.

Обращаться можно в управление Росгвардии по Республике в Петрозаводске на ул. Советской, 22, тел: 8(8142)35-35-77.

Напомним, транспортная полиция также приглашает жителей Карелии на службу.