Физически развитых мужчин из Карелии позвали служить в Чечню

Управление Росгвардии по Карелии информирует пребывающих в запасе граждан о возможности прохождения военной службы по контракту в Чечне.
Требования к кандидатам:
- возраст – от 19 до 35 лет;
- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);
- образование – не ниже полного среднего общего (11 классов);
- физически развитых;
- не уволенных ранее по негативным основаниям из войск национальной гвардии или Минобороны РФ;
- предпочтение к кандидатам, имеющих категории водительских прав С,D,E, или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.
Условия прохождения службы:
- зарплата от 40 тысяч рублей и выше;
- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);
- перспектива получения жилья (за счёт накопительно-ипотечной системы);
- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
- возможность получения бесплатного образования;
- страхование жизни и здоровья;
- пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги.
Обращаться можно в управление Росгвардии по Республике в Петрозаводске на ул. Советской, 22, тел: 8(8142)35-35-77.
Напомним, транспортная полиция также приглашает жителей Карелии на службу.
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