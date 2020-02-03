Транспортная полиция приглашает жителей Карелии на службу

Открыты вакансии сотрудников ППС в Петрозаводске, Сегеже, Сортавале и Кеми, сообщили в пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

На службу приглашают граждан в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ, имеющих среднее образование, годных по состоянию здоровья, способных по личным, деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности полицейского патрульно-постовой службы.



Кандидатов просят обращаться в отдел кадров по адресу: Петрозаводск, ул. Железнодорожная, 4. Телефон для справок: 8 (8142) 79-38-93, 8 (8142) 79-38-06.

В конце ноября транспортная полиция уже объявляла о вакансиях.