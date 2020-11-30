890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бронетранспортер переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге 2
30.11.2020 21:30
Ученые поймали "лох-несское чудовище" 1
30.11.2020 19:40
Спецпредставитель президента предложил заварить мусоропроводы по всей России 1
30.11.2020 22:00
Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии 3
Сегодня 09:10
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках" 13
30.11.2020 14:39
Синоптики обещают аномально теплую погоду в Карелии 2
30.11.2020 13:59

Физически развитых жителей Карелии приглашают на службу в Чечню

Новости. Общество
10:46, 01 Декабря 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Управление Росгвардии по Республике Карелия производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Управление Росгвардии по Республике Карелия предлагает молодым людям пройти службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики (город Грозный).

Требования к кандидатам:

- возраст – от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);

- образование – не ниже основного (общего) – 9 классов;

- физическая развитость;

- кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации;

- предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины.

Условия прохождения службы и социальные гарантии:

- денежное довольствие от 42 тысяч рублей и выше;

- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);

- перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

- возможность получения бесплатного образования;

- страхование жизни и здоровья;

- пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги.

Желающие могут обращаться по адресу: Управление Росгвардии по Республике Карелия, Петрозаводск, ул. Советская, 22, тел: 8(8142)35-35-77.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"

Аналитика

30.11.2020 14:53
Обществоведение
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
Министерство национальной и региональной политики Карелии отметило благодарственным письмом учредителя Офтальмологического центра республики Олега Ковригина.
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»