Флеболог Руслан Березин: «Волшебных таблеток, которые раз и навсегда избавят от варикоза, нет»

Флеболог известной клиники Карелии Руслан Березин рассказал об операциях без разрезов.

За свой 15-летний стаж работы хирургом он спас сотни жизней. В Республиканской больнице им В. А. Баранова делал любые операции пациентам, попадающим в хирургическое отделение. Сейчас он помогает гостям и жителям Карелии в клинике «Кивач» бороться с заболеваниями, которые Всемирная организация здравоохранения относит к группе болезней цивилизации, являющими проблемой для четверти мирового населения.

Как отметил Березин, по статистике, 60 процентов женщин и 40 процентов мужчин страдают варикозом. Заболевание встречается и у молодежи, и у людей старшего поколения. Самому молодому его пациенту было 18 лет. Некоторые, чаще девушки, говорят, что у них со школы начались проблемы с венами. После беременностей и родов болезнь у женщин прогрессирует.

Спасти от запущенного случая варикоза может операция.

«Я делаю операции с помощью лазера. На базе клиники „Кивач“ для этого есть все необходимое оборудование. Мы делам операцию, пациент встает и уходит. Никаких разрезов, никакого наркоза, который зачастую бывает противопоказан для людей 70-80 лет с массой сопутствующих заболеваний. Потерпеть укол проще, чем наркоз. А после манипуляции человеку нужно обязательно час-два погулять. Он себя хорошо чувствует, не требуется никакой госпитализации», — рассказал флеболог.

По словам Руслана Березина, волшебных таблеток, которые раз и навсегда избавят от заболевания, нет.

«Человеку нужно изменить свой образ жизни: больше двигаться, гулять, регулировать вес. Важно принимать флеботропные препараты, которые необходимо пить курсами два раза в год. УЗИ и посещение флеболога раз в год — обязательная процедура», — советует врач.

Помогают ли от варикоза мази и бинты, читайте в материале «За венами нужно постоянно следить».