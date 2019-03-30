Фонд автора "Гарри Поттера" начал работать в Карелии

Джоан Роулинг придумала, как забрать всех детей из детдомов; ее фонд начал работу в Карелии.

С 2015 года в России идет реформа сиротских учреждений. Ее главная цель — создать для детей условия, приближаемые к семейным, и где возможно, найти детям дом. Однако на деле процесс идет медленно, учреждения зачастую не готовы к изменениям, появляются все новые проблемы. В итоге все упирается в политическую волю властей регионов, сообщается на сайте "Дождя".

В приграничной Карелии за реформу вместе с чиновниками отвечают местные НКО в сотрудничестве с европейским благотворительным фондом CAF.

Экспертами выступает фонд Джоан Роулинг при поддержке Евросоюза. Писательница поставила задачу: чтобы к 2050 году в мире не осталось ни одного детского дома.