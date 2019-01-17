Фонд Капремонта объявил конкурс на должность гендиректора

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта Республики Карелия" объявил конкурс на должность генерального директора.

Об этом сообщается на сайте организации.

Кандидат должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности строительство или юриспруденция, а также опыт работы в сфере строительства или жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

Претенденту предстоит пройти тестирование, включающее 50 вопросов.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 28 февраля 2019 года включительно.

Напомним, в начале января 2018 года исполняющим обязанности гендиректора фонда был назначен Виталий Берлогин, позже он избавился от приставки и.о. и работал в Фонде до конца 2018 года. В прошлом году Фонду не удалось освоить 600 млн рублей, запланированных для капремонта жилья.