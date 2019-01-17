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Новости. Общество
10:12, 17 Января 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Фонд Капремонта объявил конкурс на должность гендиректора

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Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта Республики Карелия" объявил конкурс на должность генерального директора.

Об этом сообщается на сайте организации.

Кандидат должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности строительство или юриспруденция, а также опыт работы в сфере строительства или жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

Претенденту предстоит пройти тестирование, включающее 50 вопросов.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 28 февраля 2019 года включительно.

Напомним, в начале января 2018 года исполняющим обязанности гендиректора фонда был назначен Виталий Берлогин, позже он избавился от приставки и.о. и работал в Фонде до конца 2018 года. В прошлом году Фонду не удалось освоить 600 млн рублей, запланированных для капремонта жилья.

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Комментарии

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йошкин кот
2019-01-17 10:23:59
шо, опять?! (с) и да, кстати, по информации декабря 2018, Фонд..."не сможет освоить около 600 млн. рублей...", а тут та же цифра, но - в зачет! "...Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся. Я вся такая несуразная…." (с)
mentor
2019-01-17 10:20:48
"В прошлом году Фондуне удалось освоить 600 млн рублей, запланированных для капремонта жилья". Молодец, Фондуна!
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