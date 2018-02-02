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Новости. Экономика
20:40, 02 Февраля 2018

Фонд национального благосостояния в январе сократился на 23 млрд рублей

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в январе сократился на 23,23 млрд рублей - до 3 трлн 729,7 млрд рублей.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минфин РФ. На начало 2018 года фонд составлял 3 трлн 752,94 млрд рублей, что эквивалентно $65,15 млрд.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 февраля размещено $15,65 млрд, 15,14 млрд евро, 3,36 млрд фунтов стерлингов и 80 млн рублей.

С 1 февраля ФНБ стал единственным суверенным хранилищем РФ после ликвидации Резервного фонда, который прекратил свое существование через десять лет после создания.

Целевая составляющая объединенного фонда - такая же, как у двух предшественников: сбалансированность страховой пенсионной системы, финансирование дефицита бюджета РФ и софинансирование добровольных пенсионных накоплений. Объединенный фонд, как и раньше, будет формироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов (свыше $40 за баррель).

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