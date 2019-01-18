Фонд соцстрахования начал прием заявок от работодателей

Отделение Фонда социального страхования по Республике Карелия начало прием документов от работодателей с расчетами по страховым взносам.

Страхователи обязаны представить в отделение расчет по форме 4-ФСС в электронной форме в срок не позднее 25 января.

В случае если расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляется на бумажном носителе, срок представления расчета - 21 января 2019 года.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".