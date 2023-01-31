Фонтан из коричневой жидкости забил в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой из колодца вырвался 18-метровый фонтан жидкости темно-коричневого цвета.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», в минувший вторник, 31 января, в 9.59 на улице Антонова, у дома №2 видеокамера компании «Сампо.ру» запечатлела момент ликвидации аварии на коммунальных сетях водоснабжения.

«В какой-то момент из колодца вырвался фонтан жидкости темно-коричневого цвета. По приблизительным оценкам, высота фонтана достигала 15-18 метров. Рабочим удалось «погасить» фонтан. В течение некоторого времени вода ещё била ключём, разливаясь вниз по улице Антонова. Произошла утечка некоторого объема воды», - сообщается в паблике.

В свою очередь, РКС - Петрозаводск объяснили, что в 9.45 в створе улиц Антонова-Корабелов произошло повреждение на сетях водопровода: течь пожарного гидранта.

«Для локализации повреждения сотрудники АО «ПКС-Водоканал» отключили участок сетей по ул. Сегежская, Антонова, Гвардейская. Работники оперативно выехали на место, повреждение было устранено в течение двух часов. В районе 14.00 приступили к заполнению сетей согласно требованиям правилам технической эксплуатации. К 20.00 все работы были завершены», - объяснили в «РКС - Петрозаводск».