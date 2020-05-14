Фонтаны Петрозаводска могут заработать в начале июня

По информации мэрии Петрозаводска, точной даты начала работы фонтанов пока нет.

В мэрии Петрозаводска сообщили, что пока не известно, когда начнут работу городские фонтаны. Напомним, в прошлом году сезон фонтанов открылся 17 мая.

Предварительно фонтаны начнут свою работу в начале июня, отметили в "РКС-Петрозаводск". Сотрудники водоканала уже установили насосное оборудование в "Молекуле Фуллерена".

"Запуска в работу ждут фонтаны у кафе "Нойбранденбург", "Молекула Фуллерена", "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота", – сообщили в "РКС-Петрозаводск".