Фонтаны Петрозаводска запустят 1 июня

С 1 июня в Петрозаводске стартует сезон фонтанов, сообщает мэрия.

"Торжественная церемония открытия сезона фонтанов состоится на Студенческом бульваре у скульптуры "Молекула фуллерена", - говорится в сообщении.

Самый большой городской фонтан начнёт работу 1 июня в 12.00. В честь этого события Городской дом культуры готовит концертную программу с участием ансамбля современного танца "Феерия" и вокальной студии "Соло".

Там же пройдет массовый флешмоб от студентов Карельского колледжа культуры и искусств, к которому присоединятся горожане.

Будут запущены и другие фонтаны: у кафе "Нойбранденбург", "Калевала" на перекрёстке улиц Свердлова и Кирова, "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза" на пересечении улиц Красная и Антикайнена, а также фонтан на Берёзовой аллее.