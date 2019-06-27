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Новости. Общество
21:05, 27 Июня 2019
фото: ТАСС / Артем Геодакян

Forbes назвал лучший российский вуз

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.

Лидером стал Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", пишет издание "РИА Новости". 

Такой рейтинг журнал составляет второй год подряд. В 2018-м лидером была Российская школа экономики, в этом году она заняла только 10-е место.

При составлении рейтинга учитываются три показателя: качество образования, востребованность выпускников и фактор Forbes, учитывающий элитность вуза и долю предпринимателей среди выпускников. В рейтинг не попали вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Министерством образования и мониторинг их деятельности не ведется. Но творческие и спортивные вузы в список включили.

В результате НИТУ "МИСиС" стал первым. На второй строке оказался МГИМО. Третье место занял Московский физико-технический институт. В пятерку также вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и МГУ имени М.В. Ломоносова.
 
Кроме того, среди 20 лучших вузов оказались Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, ВШЭ, Финансовый университет при правительстве России, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

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