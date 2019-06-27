Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.

Лидером стал Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", пишет издание "РИА Новости".



Такой рейтинг журнал составляет второй год подряд. В 2018-м лидером была Российская школа экономики, в этом году она заняла только 10-е место.



При составлении рейтинга учитываются три показателя: качество образования, востребованность выпускников и фактор Forbes, учитывающий элитность вуза и долю предпринимателей среди выпускников. В рейтинг не попали вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Министерством образования и мониторинг их деятельности не ведется. Но творческие и спортивные вузы в список включили.



В результате НИТУ "МИСиС" стал первым. На второй строке оказался МГИМО. Третье место занял Московский физико-технический институт. В пятерку также вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и МГУ имени М.В. Ломоносова.



Кроме того, среди 20 лучших вузов оказались Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, ВШЭ, Финансовый университет при правительстве России, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.