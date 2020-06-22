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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Новости. Общество
22:00, 23 Июня 2020
фото: © Jim Larrison / NYC Business Travel Meetings
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Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.

"Первое место в третьем по счету рейтинге ста лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики. Из ста баллов, максимально возможных по методологии рейтинга, вуз набрал 68,07", – сообщается в журнале.

Эксперты оценивали учебные заведения по трем критериям – "Качество образования", "Качество выпускников" и "Фактор Forbes", пишет "Газета.ru".

Первый показатель давал в сумме 50 баллов из 100. В нем оценивалось наличие иностранных преподавателей, доля студентов из-за рубежа, зарплата сотрудников и т.д

Метрика "Качество выпускников", за которую можно было получить 30 баллов, формировалась на основе опроса крупных российских работодателей.

"Фактор Forbes", который давал в максимуме 20 баллов, определялся присутствием вуза в ведущих зарубежных рейтингах и присутствием среди студентов детей богатейших бизнесменов России.

Так, второе место в данном рейтинге занял МГУ им. Ломоносова (67,55 баллов), третье – Московский физико-технический институт (53,04 баллов).

Лучшим региональным вузом страны был признан екатеринбургский УрФУ им. Ельцина.

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