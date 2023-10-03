Форелевод утонул при кормлении рыбы на западе Карелии

Работник форелевого хозяйства в Суоярвском округе упал в воду с мостков и утонул.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом с рыбоводом ООО «Укса».

Несчастный случай произошел во время кормления рыбы — первого в карьере погибшего. Мужчина упал в воду со специальных мостков и утонул.



Инспекторы установили, что причиной трагедии стали недостатки в организации и подготовке работников по охране труда.



А именно, никто не научил неопытного форелевода, как можно безопасно кормить рыбу.



Также инспекторы установили, что мостки были в плохом состоянии, на садках отсутствовала наружная дощатая и другая обшивка, не было перил, канатов, ограждающих бортов.



Наконец, работник сам нарушил требования охраны труда, сообщили в инспекции. Отметим, форелевое хозяйство «Укса» находится в районе поселка Райконкоски Суоярвского муниципального округа.



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