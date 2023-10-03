Шершень отправил на больничный работника фирмы в Петрозаводске

Мужчину укусил шершень.

«По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшедшего», — говорится в пресс-релизе инспекции.



Отметим, согласно открытым источникам, ООО «Телекомстрой» расположено на улице Ригачина в столице Карелии.



Также отметим, шершни - самые крупные среди ос, длина тела может достигать 55 миллиметров.