Шершень отправил на больничный работника фирмы в Петрозаводске

Инспекция труда Карелии расследует несчастный случай с укусом шершня.
Государственная инспекция труда республики начала расследование несчастного случая с рабочим ООО «Телекомстрой».
Мужчину укусил шершень.
«По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшедшего», — говорится в пресс-релизе инспекции.
Отметим, согласно открытым источникам, ООО «Телекомстрой» расположено на улице Ригачина в столице Карелии.
Также отметим, шершни - самые крупные среди ос, длина тела может достигать 55 миллиметров.
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