Форелеводческое хозяйство в Карелии наказали за выпуск непроверенной продукции

Предприятие устранило нарушения, проведя исследования своей продукции в аккредитованной лаборатории, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

В октябре 2021 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку форелеводческого хозяйства, расположенного в Олонецком районе Карелии.

Как было установлено, для оформления продукции, выпущенной со 2 апреля 2021 года, исследования на паразитарные болезни рыб были проведены не на весь спектр, установленный требованиями технического регламента Евразийского экономического союза.

Кроме того, лаборатория «Республиканского центра ветеринарии и консультирования», где проводились исследования, не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации.

Предприятие, в отношении которого были составлены протоколы об административном правонарушении, устранило нарушения и провело полные исследования своей продукции в аккредитованной лаборатории. Были зафиксированы отрицательные результаты исследований.