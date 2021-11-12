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Форелеводческое хозяйство в Карелии наказали за выпуск непроверенной продукции

Новости. Общество
13:02, 22 Декабря 2021

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Предприятие устранило нарушения, проведя исследования своей продукции в аккредитованной лаборатории, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

В октябре 2021 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку форелеводческого хозяйства, расположенного в Олонецком районе Карелии.

Как было установлено, для оформления продукции, выпущенной со 2 апреля 2021 года, исследования на паразитарные болезни рыб были проведены не на весь спектр, установленный требованиями технического регламента Евразийского экономического союза.

Кроме того, лаборатория «Республиканского центра ветеринарии и консультирования», где проводились исследования, не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации.

Предприятие, в отношении которого были составлены протоколы об административном правонарушении, устранило нарушения и провело полные исследования своей продукции в аккредитованной лаборатории. Были зафиксированы отрицательные результаты исследований.

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Комментарии

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Offff
2021-12-22 13:49:59
это еще цветочки ...
Изя
2021-12-22 13:31:20
Вот и криминал попёр , только немного и капнули ))) :)
Гость
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