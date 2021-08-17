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Среди мраморных стен каньона «Рускеала» на изумрудной глади воды вновь зазвучит рояль

Новости. Культура
15:10, 20 Августа 2021
фото: кадр из видео © Туроператор «СканТур»

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В Горном парке «Рускеала» 4 сентября пройдет концерт композитора и пианиста Павла Андреева при участии солистов и артистов Мариинского театра, рассказали в правительстве Карелии.

Музыкальный концерт необычного формата вновь пройдет в окружении отвесных берегов Мраморного каньона Горного парка «Рускеала».

Талантливый петербургский композитор и пианист Павел Андреев возвращается с концертом в Горный парк «Рускеала», чтобы подарить слушателям свою музыку в уникальной атмосфере Мраморного каньона. Концерт состоится 4 сентября.

В этом году программа носит название «Рояль в каньоне. Синергия». В ней прозвучит музыка композитора и пианиста Павла Андреева. Концерт пройдет при участии солистов и артистов Мариинского театра. Музыканты и рояль будут располагаться на понтоне посреди изумрудной глади Мраморного каньона, живописного природного концертного зала под открытым небом с неповторимой акустикой. Особую атмосферу мероприятию придаст художественная подсветка, которая озарит отвесные берега каньона с наступлением темноты.

Напоминаем, что посетить концерт «Рояль в каньоне» смогут зрители, имеющие при себе:

— документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 (сертификат, QR-код сертификата, справка из поликлиники);

— либо справку о прохождении 1-го этапа вакцинации (если по срокам вы не успеваете сделать вторую прививку);

— либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19, если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев (сертификат, QR-код сертификата, справка из поликлиники);

— либо справку об отрицательном анализе на COVID-19 (ПЦР-тест, экспресс-тест), полученную не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

Детям и подросткам до 18 лет ПЦР-тест не требуется.

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