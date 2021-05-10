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Форточник оставил салон причесок в глубинке Карелии без инструментов

Новости. Криминал
11:28, 11 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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В Лоухском районе мужчина через форточку украл в парикмахерской две машинки для стрижки волос, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление от работника поселкового салона причёсок. Женщина рассказала, что неизвестные похитили две машинки для стрижки волос общей стоимостью 6 тысяч рублей, а также продукты питания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастен 23-летний местный житель.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что проник в помещение ночью через форточку. Затем, похитив чужое имущество, молодой человек отправился домой. Добытые незаконным путём приборы он оставил себе. В ходе обыска они были изъяты.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска проверяют фигуранта на причастность к совершению других имущественных преступлений на территории посёлка.

 

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