ФОТО: 68-летняя Пугачева показала себя "без прикрас"

Алла Пугачева сегодня выложила в Instagram смелое фото без макияжа.

"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", - подписала фото Примадонна.

Как пишет "Комсомольская правда", пользователи Сети и коллеги Аллы Борисовны отметили, что звезда выглядит достойно.

"Словно с реки", — похвалил свою музу Филипп Киркоров.