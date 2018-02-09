ФОТО: 68-летняя Пугачева показала себя "без прикрас"

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Алла Пугачева сегодня выложила в Instagram смелое фото без макияжа.
"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", - подписала фото Примадонна.
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